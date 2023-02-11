До 2035 року Китай планує потроїти кількість ядерних боєголовок, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі Kyodo News.

Комуністична партія Китаю зміцнює військовий потенціал країни, минулого року Сполучені Штати заявили, що Китай має намір збільшити свій запас ядерних боєголовок до 1500 до 2035 року.

Джерела, близькі до цього питання, повідомили Kyodo News, що Китай планує потроїти запас ядерних боєголовок до 900 до 2035 року. План, розроблений Народно-визвольною армією, вже схвалений президентом Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що деякі експерти із закордонних справ попереджають, що якщо Китай досягне мети модернізації власної армії, то може відмовитися від політики "не використовувати ядерну зброю першою".

У листопаді керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість летального потенціалу, проаналізувавши, що сильне ядерне стримування Росії запобігло лобовій боротьбі між НАТО та РФ, попри її агресію проти України.

Згідно з підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у всьому світі Росія володіє 5977 ядерними боєголовками, а Сполучені Штати – 5428.