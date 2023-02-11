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До 2035 року Китай планує потроїти кількість ядерних боєголовок, - ЗМІ

11 лютого, 2023 субота
14:36
Світ Китай ядерна зброя

Китай планує потроїти запас ядерних боєголовок до 900 до 2035 року, бо очікує на загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через Тайвань

Про це йдеться в матеріалі Kyodo News.

Комуністична партія Китаю зміцнює військовий потенціал країни, минулого року Сполучені Штати заявили, що Китай має намір збільшити свій запас ядерних боєголовок до 1500 до 2035 року.

Джерела, близькі до цього питання, повідомили Kyodo News, що Китай планує потроїти запас ядерних боєголовок до 900 до 2035 року. План, розроблений Народно-визвольною армією, вже схвалений президентом Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що деякі експерти із закордонних справ попереджають, що якщо Китай досягне мети модернізації власної армії, то може відмовитися від політики "не використовувати ядерну зброю першою".

У листопаді керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість летального потенціалу, проаналізувавши, що сильне ядерне стримування Росії запобігло лобовій боротьбі між НАТО та РФ, попри її агресію проти України.

Згідно з підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у всьому світі Росія володіє 5977 ядерними боєголовками, а Сполучені Штати – 5428.

  • 9 січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.
  • 28 січня генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки.
Новини
Китай
ядерна зброя
США
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