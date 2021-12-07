Китай пообіцяв США "рішучі контрзаходи" через дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
У МЗС Китаю заявили, що дипломатичний бойкот США Олімпіади у Пекіні зашкодить двостороннім відносинам країн
Про це сказав офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє Reuters.
За його словами, дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади в Пекіні може зашкодити двосторонньому діалогу країн та співробітництву у важливих сферах.
"Змова Сполучених Штатів щодо спроби зірвати Олімпіаду була приречена на провал, це призвело до втрати морального авторитету та довіри", - сказав Чжао Ліцьзянь.
Він додав, що Китай виступає проти такого бойкоту та вдасться у відповідь до "рішучих контрзаходів". У МЗС Китаю також закликали США припинити вмішувати політику в спорт.
Зимові Олімпійські ігри 2022 відбуватимуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.
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