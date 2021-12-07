Китай пообіцяв США "рішучі контрзаходи" через дипломатичний бойкот Олімпіади-2022

Про це сказав офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, повідомляє Reuters.

За його словами, дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади в Пекіні може зашкодити двосторонньому діалогу країн та співробітництву у важливих сферах.

"Змова Сполучених Штатів щодо спроби зірвати Олімпіаду була приречена на провал, це призвело до втрати морального авторитету та довіри", - сказав Чжао Ліцьзянь.

Він додав, що Китай виступає проти такого бойкоту та вдасться у відповідь до "рішучих контрзаходів". У МЗС Китаю також закликали США припинити вмішувати політику в спорт.

Зимові Олімпійські ігри 2022 відбуватимуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb