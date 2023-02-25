Про це заявив ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в етері Еспресо.

"Китай не має серйозних намірів бути посередником чи миротворцем. Фундаментальний стратегічний інтерес Китаю на даному етапі полягає в тому, щоб допомогти протистояти домінуванню Сполучених Штатів на світовій арені через підтримку Росії та президента Путіна, який є глобальною фігурою, що прагне підірвати міжнародну систему правил, мультилатералізм, що виник після Другої світової війни, і всі зусилля, які в той час докладали США. Пекін завжди буде схилятися на бік Москви в цьому конфлікті і ніколи не буде миротворцем", - наголосив він.

За словами дипломата, КНР конфліктна через підтримку територіальної цілісності не тільки України, але й Тайваню. Метью Брайза зауважив: якби Китай хотів стати миротворцем, то голова МЗС країни відвідав би Київ, але Пекін прагне не дуже протистояти РФ і водночас не бути її прихильником.