Китай прагне бути не посередником між Україною й РФ, а протистояти США, - дипломат Брайза
Китай не зацікавлений серйозно в посередництві між Україною й РФ, а прагне допомогти Росії протистояти США
Про це заявив ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в етері Еспресо.
"Китай не має серйозних намірів бути посередником чи миротворцем. Фундаментальний стратегічний інтерес Китаю на даному етапі полягає в тому, щоб допомогти протистояти домінуванню Сполучених Штатів на світовій арені через підтримку Росії та президента Путіна, який є глобальною фігурою, що прагне підірвати міжнародну систему правил, мультилатералізм, що виник після Другої світової війни, і всі зусилля, які в той час докладали США. Пекін завжди буде схилятися на бік Москви в цьому конфлікті і ніколи не буде миротворцем", - наголосив він.
За словами дипломата, КНР конфліктна через підтримку територіальної цілісності не тільки України, але й Тайваню. Метью Брайза зауважив: якби Китай хотів стати миротворцем, то голова МЗС країни відвідав би Київ, але Пекін прагне не дуже протистояти РФ і водночас не бути її прихильником.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету.
- Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- 25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пункт про зняття санкцій з РФ, у запропонованому КНР "мирному плані", є неприйнятним для України.
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