Китай та Росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал, - голова Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок, 14 листопада, що країни-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я у Корейській війні, стурбовані тим, що Китай та РФ допомагають Північній Кореї розширювати її військовий потенціал, дозволяючи Пхеньяну обходити санкції ООН
Про це він сказав на зустрічі в Південній Кореї з міністрами оборони та представниками 17 країн, які входять до командування ООН (UNC) - органу, який контролює перемир'я, пише Reuters.
"Ми глибоко стурбовані тим, що КНР і Росія допомагають КНДР розширити свої можливості, дозволяючи їй уникати санкцій Ради безпеки ООН. Ми також стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР", - зазначив Остін.
Очікується, що у вівторок UNC відновить зобов’язання відповісти на будь-яку агресію Північної Кореї та ухвалить спільну заяву про відповідь у разі "непередбачених обставин" на Корейському півострові.
Водночас міністр оборони Сін Вон-сік заявив, що Пхеньян був попереджений про те, щоб він не вдавався до будь-яких агресивних дій, зазначивши, що на відміну від 1950 року, коли почалася Корейська війна, Північна Корея зараз є державою-членом ООН.
"Якщо країни, які підтримували Північну Корею під час Корейської війни, спробують знову допомогти, тоді ці країни також отримають серйозне покарання від міжнародної спільноти разом із Північною Кореєю", - наголосив голова міноборони Південної Кореї.
- Напередодні лідери США, Японія та Південна Корея підтвердили те, що КНДР постачає Росії військову техніку та боєприпаси, Пхеньян може отримати технології для ядерних та балістичних ракет.
- А президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС та війни Росії проти України.
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