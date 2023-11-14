Китай та Росія допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал, - голова Пентагону

Про це він сказав на зустрічі в Південній Кореї з міністрами оборони та представниками 17 країн, які входять до командування ООН (UNC) - органу, який контролює перемир'я, пише Reuters.

"Ми глибоко стурбовані тим, що КНР і Росія допомагають КНДР розширити свої можливості, дозволяючи їй уникати санкцій Ради безпеки ООН. Ми також стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР", - зазначив Остін.

Очікується, що у вівторок UNC відновить зобов’язання відповісти на будь-яку агресію Північної Кореї та ухвалить спільну заяву про відповідь у разі "непередбачених обставин" на Корейському півострові.

Водночас міністр оборони Сін Вон-сік заявив, що Пхеньян був попереджений про те, щоб він не вдавався до будь-яких агресивних дій, зазначивши, що на відміну від 1950 року, коли почалася Корейська війна, Північна Корея зараз є державою-членом ООН.

"Якщо країни, які підтримували Північну Корею під час Корейської війни, спробують знову допомогти, тоді ці країни також отримають серйозне покарання від міжнародної спільноти разом із Північною Кореєю", - наголосив голова міноборони Південної Кореї.