"Пхеньян може отримати ядерні технології": США, Японія та Південна Корея підтвердили військову допомогу від КНДР Росії

Про це йдеться у спільній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, міністерки закордонних справ Японії Камікави Йоко та глави МЗС Південної Кореї Пак Джина.

Країни рішуче засуджують надання техніки та боєприпасів для використання проти уряду та народу України.

"Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні Росії. Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб викрити спроби Росії отримати військову техніку з КНДР. Зважаючи на спробу Росії продовжити війну за допомогою КНДР, ми як і раніше сповнені рішучості підтримувати суверенітет України та її зусилля з протидії наслідкам агресивної війни Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обмін на підтримку Москви Пхеньян шукає допомогу для розвитку свого військового потенціалу.

"Ми уважно відстежуємо будь-які матеріали, які Росія надає КНДР для підтримки військових цілей Пхеньяна", – йдеться у заяві.

Вони висловили стурбованість можливістю передачі до Північної Кореї технологій для ядерних та балістичних ракет.

"Такі дії поставлять під загрозу поточні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоб чутливі технології не потрапляли в руки гравців, які працюють над дестабілізацією регіональної безпеки, загрожують миру та стабільності на Корейському півострові, а також у всьому світі, і вимагатимуть відновлення зусиль для реагування", - заявили очільники відомств.

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея виступили проти військової співпраці між КНДР і Росією та впливу цих дій на безпеку та нерозповсюдження ядерної зброї. У заяві закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний" в Амурській області РФ.

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.