Китай закупив рекордний обсяг російського вугілля з великими знижками, - Reuters
Імпорт вугілля Китаєм з Росії підскочив на 14% в липні в порівнянні з минулим роком до найвищого рівня як мінімум за п'ять років
Про це повідомляють в Reuters.
Зазначається, що минулого місяця Китай ввіз з Росії 7,42 млн тонн вугілля, свідчать дані Головного митного управління Китаю. Це був найвищий місячний показник з моменту початку збору порівнянної статистики в 2017 році: в порівнянні з 6,12 млн тонн в червні й 6,49 млн тонн в липні 2021 року.
Західні країни уникали постачань з Росії напередодні ембарго Європейського Союзу на російське вугілля, що набрало чинності 11 серпня і було спрямоване на скорочення доходів Кремля від енергоносіїв у зв'язку з його лютневим вторгненням в Україну.
Деякі китайські трейдери очікують, що в четвертому кварталі в Китай надійде більше російського вугілля, коли комунальні підприємства на півночі Китаю створять запаси на зимовий опалювальний сезон.
- 6 липня ЗМІ повідомили, що Китай та Індія навесні купили у Росії енергоносіїв на $24 млрд. Відомо, що Росія в умовах санкцій почала пропонувати свої енергоносії зі значним дисконтом. Проте загалом ціни на них на тлі енергетичної кризи у світі помітно зросли у порівнянні з торішнім рівнем.
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