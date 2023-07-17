Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Anadolu.

"Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою", - сказала дипломатка.

За її словами, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

"Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", — сказала Мао Нін.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні.

Цими вихідними останнє судно залишило порт Одеси в межах чинної "зернової угоди".

17 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков 17 липня заявив про фактичне припинення дії "зернової угоди".