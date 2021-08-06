Киян попереджають щодо "вибухів" 10-12 серпня: у столиці проведуть навчання тероборони

Про це повідомили у Шевченківській районній адміністрації Києва.

"Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями", – йдеться у повідомленні.

Навчання проходитимуть на наступних локаціях:

виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК "Міністерський");

підтримка правопорядку і безпеки у місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41);

охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (ТЕЦ-5);

охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва;

розгортання штабу тероборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту батальйону тероборони міста Києва.