Киян попереджають щодо "вибухів" 10-12 серпня: у столиці проведуть навчання тероборони
У Києві з 7 по 13 серпня проводитимуть збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів тероборони міста
Про це повідомили у Шевченківській районній адміністрації Києва.
"Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями", – йдеться у повідомленні.
Навчання проходитимуть на наступних локаціях:
- виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК "Міністерський");
- підтримка правопорядку і безпеки у місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41);
- охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста Києва (ТЕЦ-5);
- охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);
- розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони міста Києва;
- розгортання штабу тероборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту батальйону тероборони міста Києва.
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