Клуб УПЛ позбувся головного тренера
Закарпатський "Минай" звільнив головного тренера Василя Кобіна
Про це повідомляє офіційний сайт "Минаю"
Футбольний клуб "Минай" припинив співпрацю з Василем Кобіним. Тренер вже попрощався з командою на вечірньому тренуванні.
"Президент клубу Валерій Пересоляк вкрай незадоволений турнірним становищем та останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК "Львів". Відтак на сьогоднішній нараді керівників прийняли рішення розірвати контракт з Василем Кобіним", - йдеться у заяві клубу.
Василь Кобін очолював "Миная" з червня 2019 року по березень 2021 року. Повторно підписав контракт з клубом у червні 2021-го.
Під керівництвом 36-річного Кобіна закарпатська команда в цьому сезоні виграла лише 1 матч, 3 рази зіграла внічию і 4 рази програ. Вилетіла з Кубка України від "Альянса" (2:3).
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
- Після цього "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство.
- 26 вересня у 9-му турі чемпіонату України з футболу "Минай" програв в Ужгороді "Львову".
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