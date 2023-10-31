КМДА закликала киян посилити контроль за інфекційною безпекою через спалах гепатиту А на Вінниччині

Про це вона сказала у коментарі "Радіо Свобода".

У КМДА зазначили, що ризик розповсюдження хвороби у столиці насамперед пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки, оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник,

Гінзбург наголосила, що аби убезпечити себе від хвороби, варто слідкувати за гігієною рук та серйозно ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими. Окрім того, вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, а посуд – добре вимитий.

"При виникненні симптомів нездужання – слід одразу звертатись до лікаря. Тільки він може поставити діагноз та призначити адекватне лікування. Не очікуйте на "жовте" відображення у дзеркалі, щоб звернутися по медичну допомогу. Згаяний час шкодить не лише вашому здоров’ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточуючих: ваших дітей, родичів, колег та й зовсім незнайомих людей», – додала вона.

Що таке гепатит A

За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може проходити у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.

Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області.

"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 із підтвердженим діагнозом та 12 із підозрою на гепатит A. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості. Важких немає", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Пізніше головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту A на Вінниччині є надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Нині епідеміологи намагаються з'ясувати причини спалаху захворювання.

Також, на Вінниччині через спалах гепатиту А бригади розпочали екстрену вакцинацію людей, які напередодні контактували з хворими: станом на вівторок, 31 жовтня, у лікарнях залишаються 144 пацієнти.