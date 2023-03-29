Коефіцієнт зріс на користь ЗСУ: в Міноборони назвали співвідношення втрат українців і окупантів
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в окремі дні на сході України російська армія втрачає у десятеро більше бійців ніж наші війська
Про це інформує Ганна Маляр.
Повідомляється, що одна з головних задач - це знищення фізичної сили противника.
"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Але втрати ворога в рази більше", - пише Маляр.
Заступниця міністра оборони нагадала, що російські війська мають перевагу у кількості особового складу та озброєння, водночас втрат більше у Росії.
"Втрати були більші у них і у 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - підсумувала Маляр.
- 29 березня стало відомо, що за даними Генштабу з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 172 340 військових, 3609 танків, 306 літаків та 291 гелікоптер.
- Російська армія надалі зазнає важких втрат, однак наслідки мобілізації різняться в регіонах РФ: смертність бойовиків зі сходу в понад 30 разів вища, ніж з Москви.
- 23 березня Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що РФ за будь-яку ціну прагне захопити Бахмут, однак ЗСУ зможуть скористатися втратами РФ.
- У Сполучених Штатах Америки підрахували, що армія РФ втратила вже декілька сотень тисяч солдатів після початку повномасштабної війни в Україні.
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