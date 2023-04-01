Колаборанти готуються до втечі з тимчасово окупованого Мелітополя, - мер
Протягом останнього тижня у Мелітополі Запорізької області було знищено кілька баз росіян, а також штаб МДБ у той момент, коли там проводили нараду. Через це серед колаборантів спостерігається паніка
Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону.
"Було ліквідовано декілька баз окупантів.У локомотивному депо Мелітополя знищено ремонтну базу, де вони ремонтували військову техніку. Після цього у селищі Федорівка було знищено підстанцію, а ппотім - штаб МГБ, де розміщувались рашисти, і саме в той час, коли ліквідувався цей штаб, вони проводили там нараду", - розповів Федоров.
За словами мера, ці події спричинили паніку серед колаборантів у тимчасово окупованому регіоні.
"Реакція панічна. Ми отримуємо інформацію, що деякі колаборанти вже передають свої власні речі родичам і починають готувати для себе план втечі", - зазначив мер.
Крім того, Федоров повідомив, що наразі вдалося отримати точну інформацію щодо зрадників, які на сьогодні формують групи і управляють потягами, які доставляють з Криму боєприпаси, пальне та військову техніку.
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