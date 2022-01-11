Коли у нас тут були військові дії, - Світоліна дивно висловилась про війну на Донбасі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Світоліна стала героїнею нового інтерв'ю Дмитра Гордона, де розповіла, що не збирається йти в політику.



"У тенісі я 23 роки, і можу вам розповісти взагалі все, що знаю. Вважаю, що вже можу висловити свою думку і що тут у мене є якась мудрість. У політиці потрібно мати дуже багато років саме ось цієї мудрості, щоб висловлювати свою думку і щоб не заплутати ще більше людей, які будуть це чути", – сказала тенісистка.



Еліна Світоліна неоднозначно висловилась про війну на Донбасі, тенісистка говорила у минулому часі, ніби зараз війни в Україні немає.



"Не піду в політику. Я не живу на даний момент в Україні і не розумію, що відбувається. І навіть коли у нас тут були військові дії, я тут була теж дуже мало. Більшість я дивилася з новин і спілкувалася зі своїми друзями, тобто зі своєю сім'єю. У мене є друзі, які вводять мене в курс, тому що я все-таки українка і хочу розуміти, що відбувається. Але дуже поверхнево. Тобто я навіть нічого не висловлюю, тому що вважаю, що, коли ти щось висловлюєш, ти повинен знати щось зсередини. А я не знаю, що там відбувається", - заявила Еліна Світоліна.



10 січня українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за 5 років опустилась на 16 місце в рейтингу WTA.