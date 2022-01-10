Світоліна вперше за 5 років покинула топ-15 кращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна опустилась на 16 місце в рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками першого тижня року Еліна Світоліна опустилася на 16 позицію рейтингу WTA. Востаннє українка була поза топ-15 у жовтні 2016 року. Тоді вона посідала 19 місце.
Марта Костюк зберегла 50 позицію, а Ангеліна Калініна піднялася на 51 місце та оновила свій особистий рекорд.
Даяна Ястремська покинула топ-100 та опустилася на 102 місце.
Рейтинг WTA
1 Ешлі Барті (Австралія) 8051 очок
2 Аріна Соболенко (Білорусь) 6351
3 Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5635
4 Барбора Крейчикова (Чехія) 5008
5 Кароліна Плішкова (Чехія) 4666
...
16 Еліна Світоліна (Україна) 2726
50 Марта Костюк (Україна) 1215
51 Ангеліна Калініна (Україна) 1188
102 Даяна Ястремська (Україна) 789
120 Леся Цуренко (Україна) 634
- 1 листопада Еліна Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.
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