Світоліна вперше за 5 років покинула топ-15 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За підсумками першого тижня року Еліна Світоліна опустилася на 16 позицію рейтингу WTA. Востаннє українка була поза топ-15 у жовтні 2016 року. Тоді вона посідала 19 місце.



Марта Костюк зберегла 50 позицію, а Ангеліна Калініна піднялася на 51 місце та оновила свій особистий рекорд.



Даяна Ястремська покинула топ-100 та опустилася на 102 місце.



Рейтинг WTA



1 Ешлі Барті (Австралія) 8051 очок

2 Аріна Соболенко (Білорусь) 6351

3 Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5635

4 Барбора Крейчикова (Чехія) 5008

5 Кароліна Плішкова (Чехія) 4666

...

16 Еліна Світоліна (Україна) 2726

50 Марта Костюк (Україна) 1215

51 Ангеліна Калініна (Україна) 1188

102 Даяна Ястремська (Україна) 789

120 Леся Цуренко (Україна) 634

1 листопада Еліна Світоліна опустилась з 6-ї на 14-ту позицію в рейтингу WTA.

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