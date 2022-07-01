Про це повідомляє RMC Sport.

Фонсека зауважив, що війна в Україні вже тривала тоді, коли він тренував "Шахтар" з 2016 по 2019 рік.

"Звичайно, коли є така ситуація, як в Україні, ви можете змінити те, як ви дивитесь на життя, змінити вашу думку про важливість певних речей. Іноді ви навіть не задумуєтесь про це. Коли я був у Києві, там була важка ситуація. Війна вже розпочалась. Але те, що я пережив там – це нічого в порівнянні з тим, від чого люди страждають там зараз кожного дня", - сказав Паулу Фонсека.

За словами португальця, який одружений з українкою, йому важко дивитись на те, що відбувається.

"Моя дружина – українка, мій син – українець. Важко дивитись на те, що там відбувається. Сподіваюсь, що ця ситуація вирішиться якомога скоріше, тому що людям в Україні важко", – сказав Паулу Фонсека.

Португальський тренер у "Шахтарі" по 3 рази виграв УПЛ та Кубок України. Після цього два сезони тренував "Рому". Останній рік був безробітним

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