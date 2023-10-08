Колишній командувач НАТО назвав усунення Маккарті "чудовим днем для Путіна"
Адмірал у відставці Ставрідіс заявив, що відставка Маккарті є "чудовим днем" для Путіна, оскільки вона роз'єднує Конгрес США. Він занепокоєний, що такий сигнал може підштовхнути Путіна до підірвання виборів у США
Про це повідомляє The Hill.
Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, заявив, що відставка колишнього спікера Кевіна Маккарті є " чудовим днем" для президента Росії Володимира Путіна, додавши, що він не бачив такого рівня безладу у відносинах між Вашингтоном і рештою світу за своє життя.
"Я відчуваю, що ми... ніби роз'єднані тут, вдома. У нас є крайні партії з обох сторін, які не хочуть співпрацювати, не хочуть приходити до будь-якої угоди", - сказав Ставрідіс.
Ставрідіс зазначив, що провал у Палаті представників та звільнення спікера - вперше в американській історії. Він висловив занепокоєння з приводу того, який сигнал Путіну надсилає вигнання спікера напередодні року виборів.
"Чудовий день для Володимира Путіна, коли він бачить, як Конгрес США розриває себе на частини і виявляється неспроможним обрати спікера. Що вирішить робити Путін? Він подвоїть зусилля, щоб підірвати вибори в США", - сказав Ставрідіс.
Він додав, що, на його думку, Путін погіршить і посилить розбіжності між демократами і республіканцями як у суспільстві, так і в Конгресі.
- 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
- Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- 4 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США..
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