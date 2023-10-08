Колишній командувач НАТО назвав усунення Маккарті "чудовим днем для Путіна"

Про це повідомляє The Hill.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, заявив, що відставка колишнього спікера Кевіна Маккарті є " чудовим днем" для президента Росії Володимира Путіна, додавши, що він не бачив такого рівня безладу у відносинах між Вашингтоном і рештою світу за своє життя.

"Я відчуваю, що ми... ніби роз'єднані тут, вдома. У нас є крайні партії з обох сторін, які не хочуть співпрацювати, не хочуть приходити до будь-якої угоди", - сказав Ставрідіс.

Ставрідіс зазначив, що провал у Палаті представників та звільнення спікера - вперше в американській історії. Він висловив занепокоєння з приводу того, який сигнал Путіну надсилає вигнання спікера напередодні року виборів.

"Чудовий день для Володимира Путіна, коли він бачить, як Конгрес США розриває себе на частини і виявляється неспроможним обрати спікера. Що вирішить робити Путін? Він подвоїть зусилля, щоб підірвати вибори в США", - сказав Ставрідіс.

Він додав, що, на його думку, Путін погіршить і посилить розбіжності між демократами і республіканцями як у суспільстві, так і в Конгресі.