Команда експертів ОБСЄ 21 жовтня прибуде на кордон Вірменії та Азербайджану
ОБСЄ скерує команду з оцінки потреб на кордон Вірменії з Азербайджаном вже у п'ятницю, 21 жовтня
Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.
За даними організації, експерти будуть у Вірменії до 27 жовтня. Там вони планують оцінити ситуацію в деяких прикордонних районах "відповідно до мандату та досвіду ОБСЄ та в рамках її комплексної концепції безпеки".
Окрім відвідування районів уздовж вірмено-азербайджанського кордону, експерти також проведуть консультації з відповідними національними та місцевими зацікавленими сторонами, а також з міжнародними партнерами.
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