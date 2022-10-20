Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

За даними організації, експерти будуть у Вірменії до 27 жовтня. Там вони планують оцінити ситуацію в деяких прикордонних районах "відповідно до мандату та досвіду ОБСЄ та в рамках її комплексної концепції безпеки".

Окрім відвідування районів уздовж вірмено-азербайджанського кордону, експерти також проведуть консультації з відповідними національними та місцевими зацікавленими сторонами, а також з міжнародними партнерами.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН.

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду. А 6 жовтня країни та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

13 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном.

Глави МЗС Євросоюзу 17 жовтня підтримали громадянську місію для вирішення проблем на кордоні між Вірменією та Азербайджаном.

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