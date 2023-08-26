Комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить третій візит до країни та відвідає кілька міст
Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять третій візит в Україну з 28 серпня до 4 вересня 2023 року
Про це йдеться у повідомленні Представництва ООН в Україні.
"У межах своєї поточної місії з встановлення фактів комісари відвідають декілька міст в Україні, зокрема місто Умань у Черкаській області та місто Київ, з метою розслідування ймовірних порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками", - йдеться у публікації.
Зокрема заплановано, що три комісари, які беруть участь у місії, – Ерік Мьосе, Пабло де Грейф та Врінда Ґровер – зустрінуться з урядовцями, а також з ключовими міністрами, членами громадянського суспільства, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу задля обговорення ситуації в країні.
- 24 серпня повідомлялося, що країни-лідери БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) ухвалили підсумкову декларацію, в якій йдеться про посилення економічної співпраці, необхідність реформи ООН та "вирішення конфлікту" в Україні.
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