Комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить третій візит до країни та відвідає кілька міст

Про це йдеться у повідомленні Представництва ООН в Україні.

"У межах своєї поточної місії з встановлення фактів комісари відвідають декілька міст в Україні, зокрема місто Умань у Черкаській області та місто Київ, з метою розслідування ймовірних порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками", - йдеться у публікації.

Зокрема заплановано, що три комісари, які беруть участь у місії, – Ерік Мьосе, Пабло де Грейф та Врінда Ґровер – зустрінуться з урядовцями, а також з ключовими міністрами, членами громадянського суспільства, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу задля обговорення ситуації в країні.