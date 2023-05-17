Про це у twitter написав автор документа конгресмен Білл Кітінг.

"Сьогодні ми на крок ближче до справедливості для України. Мій законопроєкт про офіційну підтримку створення Спеціального трибуналу для покарання злочинів агресії в Україні пройшов у Комітеті із закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Кітінг зазначив, що цей спеціальний трибунал є відсутньою ланкою для розслідування російських воєнних злочинів і необхідним кроком для притягнення Росії до відповідальності за її дії. Він також подякував генпрокурору України Андрію Костіну за співпрацю.