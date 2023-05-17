Комітет палати представників Конгресу США підтримав резолюцію про створення спецтрибуналу для РФ
Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спецтрибуналу для РФ через злочин агресії проти України
Про це у twitter написав автор документа конгресмен Білл Кітінг.
"Сьогодні ми на крок ближче до справедливості для України. Мій законопроєкт про офіційну підтримку створення Спеціального трибуналу для покарання злочинів агресії в Україні пройшов у Комітеті із закордонних справ", - йдеться у повідомленні.
Кітінг зазначив, що цей спеціальний трибунал є відсутньою ланкою для розслідування російських воєнних злочинів і необхідним кроком для притягнення Росії до відповідальності за її дії. Він також подякував генпрокурору України Андрію Костіну за співпрацю.
- Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що в рішенні саміту йтиметься про елементи мирного плану українського президента Володимира Зеленського й трибунал РФ.
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