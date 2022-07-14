Компенсація війни РФ може бути за рахунок їхніх активів, - Зеленський в Гаазі
Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі, щодо відповідальності РФ за злочини в Україні та виплат компенсації за зруйновані міста
Про це інформують на сайті президента України.
Зеленський на конференції в Гаазі нагадав, що кожного дня в Україні гинуть люди – через російську агресію десятки тисяч українців убиті.
"Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних. Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване внаслідок агресії. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала важким збитком передусім для агресора, а не для жертв", – зазначив Зеленський.
Президент закликав у Гаазі, щоб запрацював компенсаційним механізм.
"Ми вважаємо, що компенсація шкоди за завдану агресію може відбуватися коштом російських активів і грошей, які знаходяться за кордоном в інших юрисдикціях. Післявоєнна відбудова України є надзвичайно складним проєктом, який може стати успішним за допомогою партнерів.
Чим швидше запрацює компенсаційний механізм, тим ефективніше активи держави-терориста будуть конвертовані у компенсації. І тим менший фінансовий тягар нестимуть наші партнери", - наголосив президент України.
Зеленський також закликав присутніх вшанувати усіх загиблих від російських злочинів від 2014 року і до сьогоднішнього дня хвилиною мовчання.
- У Гаазі 14 липня проходить міжнародна конференція щодо координації зусиль міжнародного товариства, спрямованих на розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні, та забезпечення правосуддя.
- Міністр закордонних справ заявив, що 14 липня на конференції у Гаазі Україна офіційно ініціюватиме створення Спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.
- Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів росіян.
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