Про це інформують на сайті президента України.

Зеленський на конференції в Гаазі нагадав, що кожного дня в Україні гинуть люди – через російську агресію десятки тисяч українців убиті.



"Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних. Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване внаслідок агресії. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала важким збитком передусім для агресора, а не для жертв", – зазначив Зеленський.



Президент закликав у Гаазі, щоб запрацював компенсаційним механізм.



"Ми вважаємо, що компенсація шкоди за завдану агресію може відбуватися коштом російських активів і грошей, які знаходяться за кордоном в інших юрисдикціях. Післявоєнна відбудова України є надзвичайно складним проєктом, який може стати успішним за допомогою партнерів.



Чим швидше запрацює компенсаційний механізм, тим ефективніше активи держави-терориста будуть конвертовані у компенсації. І тим менший фінансовий тягар нестимуть наші партнери", - наголосив президент України.



Зеленський також закликав присутніх вшанувати усіх загиблих від російських злочинів від 2014 року і до сьогоднішнього дня хвилиною мовчання.

У Гаазі 14 липня проходить міжнародна конференція щодо координації зусиль міжнародного товариства, спрямованих на розслідування злочинів, скоєних РФ в Україні, та забезпечення правосуддя.

Міністр закордонних справ заявив, що 14 липня на конференції у Гаазі Україна офіційно ініціюватиме створення Спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів росіян.

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