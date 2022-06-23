Конгресмени США внесли законопроєкт про підготовку українських льотчиків

Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер у твіттері.

"Ці чоловіки є пілотами ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - написав він.

У листі до міністра оборони США конгресмени висловили сподівання щодо прийняття законопроєкту для подальшої "зміни ситуації в повітрі та надання українським силам вирішальної переваги у війні".

17 червня у Пентагоні повідомили, що Україна вже отримала від США військової допомоги на понад $6,3 млрд.

Пізніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон робить усе можливе, аби якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю та допомогу у війні з Росією.

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