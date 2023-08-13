Про це повідомило видання DPA.

Відомо, що організатори вже багато років вимагають легалізації таких наркотиків, як марихуана і гашиш, які є похідними від рослини коноплі. Вони також виступають за полегшення доступу до медичного канабісу та за широке використання конопель.

Відомо, що конопляний парад проводиться з 1997 року, минулого року в ньому взяли участь близько 1 500 осіб. За інформацією поліції, після мітингу біля мерії близько 500-600 учасників пройшли маршем містом з гаслом: "Коноплі – це чудово для миру та клімату".

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Уряд Німеччини планує легалізувати канабіс. Згідно з відомими наразі планами, дорослим буде дозволено зберігати до 25 грамів канабісу і вирощувати максимум три рослини для особистого використання.

У звичайних магазинах канабіс не продаватимуть, натомість буде дозволено вирощувати та розповсюджувати канабіс у так званих конопляних клубах.

Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини, очікував, що уряд розгляне його законопроєкт наступного тижня, але в суботу Німецька асоціація суддів (DRB) знову виступила з критикою закону.

"Дуже малий за обсягом закон призведе до високого рівня контролю з боку влади, численних нових суперечок і численних судових розглядів", – пояснив національний директор DRB Свен Ребен. За його словами, чорний ринок цих наркотиків не зменшиться завдяки нинішньому пропонованому законодавству.

Легалізація медичного канабісу: що відомо про законопроєкт в Україні

13 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Мета – створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та ПТСР, отриманих внаслідок війни.

Влада не виключає, що після деокупації Криму можуть вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації.