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Координував російські каральні органи та створював агентурну мережу: СБУ ідентифікувала ФСБшника, який причетний до окупації Херсона

17 січня, 2023 вiвторок
10:58
війна з Росією на фото: фсбшник

Служба безпеки України ідентифікувала співробітника ФСБ з позивним "Сабір", який координував російські каральні органи під час окупації Херсона

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що зловмисником виявився співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним "Сабір". У березні минулого року його направили до тимчасово окупованого Херсона.

Там чоловіка включили до складу так званої тимчасової оперативної групи №8. Його обов'язком було формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації. Так він зокрема брав участь у створенні підконтрольного Росії "головного управління МСВ Херсонської області". Саме воно виконувало завдання Кремля щодо проведення масових репресій жителів тимчасово окупованого Херсона та області.

Також Сініцин безпосередньо обирав та погоджував каральні рейди керівників та "оперсклад" загарбницького органу. Було зафіксовано й факти викрадення й катування людей.

Крім того, Сабір створював агентурну мережу на території тимчасово окупованої Херсонської області, яка б проводила розвідувально-підривну діяльність у регіоні. Для цього чоловік намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників, які за його вказівкою мали виявляти та передавати загарбниками інформацію про місця перебування учасників руху опору. Ця агентура зв'язувалася з жителями підконтрольних Україні територій та збирала в них інформацію про підрозділи Сил оборони.

За даними СБУ, Сініцин під час деокупації Херсона разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег річки Дніпро. Наразі йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

  • 16 січня Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року.

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СБУ
російська армія
Херсон
ФСБ
Херсонщина
деокупація України
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