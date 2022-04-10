Кораблі РФ у Чорному морі зафарбовують бортові номери, щоб приховати втрати, – Арестович
Російські військові почали зафарбовувати бортові номери кораблів, які перебувають у Чорному морі. Таким чином вони хочуть приховати свої втрати і ушкодження
Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Бойові кораблі Російської Федерації, які діють у басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Таким чином росіяни хочуть приховати втрати, яких зазнають.
Арестович пояснив, що є багато однотипних кораблів, і зафарбовуванням номерів ворог намагається приховати, який саме корабель був уражений.
"Це означає, що ми б’ємо і їх воєнно-морський флот", – додав він.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Росії зупиняють виробництво і обслуговування військових кораблів. В країні з'явилася нестача іноземних компонентів.
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