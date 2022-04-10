Кораблі РФ у Чорному морі зафарбовують бортові номери, щоб приховати втрати, – Арестович

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.



Бойові кораблі Російської Федерації, які діють у басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Таким чином росіяни хочуть приховати втрати, яких зазнають.



Арестович пояснив, що є багато однотипних кораблів, і зафарбовуванням номерів ворог намагається приховати, який саме корабель був уражений.



"Це означає, що ми б’ємо і їх воєнно-морський флот", – додав він.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Росії зупиняють виробництво і обслуговування військових кораблів. В країні з'явилася нестача іноземних компонентів.