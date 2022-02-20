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Королева Британії Єлизавета II захворіла на коронавірус

20 лютого, 2022 неділя
14:08
Світ королева Єлизавета

У 95-річної королеви Великої Британії Єлизавети II виявили коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що у королеви спостерігаються невеликі симптоми ГРВІ. Вже наступного тижня вона планує продовжити виконання своїх обов'язків.

Як зазначили представники Єлизавети II, вона контактувала зі своїм старшим сином, принцом Чарльзом, у якого десять днів тому також було виявлено COVID-19.  

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Велика Британія
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Королева Єлизавета
Коронавірус
Принц Чарльз
Єлизавета II
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