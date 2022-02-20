Королева Британії Єлизавета II захворіла на коронавірус
У 95-річної королеви Великої Британії Єлизавети II виявили коронавірусну інфекцію
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що у королеви спостерігаються невеликі симптоми ГРВІ. Вже наступного тижня вона планує продовжити виконання своїх обов'язків.
Як зазначили представники Єлизавети II, вона контактувала зі своїм старшим сином, принцом Чарльзом, у якого десять днів тому також було виявлено COVID-19.
- Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що 73-річний спадкоємець британського престолу принц Чарльз захворів на COVID-19.
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