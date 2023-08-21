Косово приєдналося до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Про це інформує прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

"Республіка Косово приєднується до Декларації G7 про підтримку України. Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини має важливе значення для збереження миру та демократії", - йдеться в заяві.

Курті наголосив, що країна готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації G7 на підтримку України.

15 серпня Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.

Рада міністрів Болгарії у середу, 16 серпня, прийняла рішення, яким ухвалює приєднання Болгарії до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні.

17 серпня Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації, укладеної країнами G7, щодо гарантій безпеки та підтримки для України.

18 серпня стало відомо, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України.