Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Косово звернулося до військ НАТО з проханням транспортувати літаком колишнього сербського поліціянта Деяна Пантіча. Його заарештували два тижні тому за звинуваченням у нападі на офіцерів поліції під час попередньої акції протесту. Це призвело до нового спалаху протестних настроїв серед косовських сербів, які вимагають від Косова вивести поліціянтів із північних муніципалітетів

Косово не могло перевезти Пантіча в інше місце, оскільки місцеві косовські серби, вимагаючи його звільнення, встановили барикади, щоб запобігти його переміщенню. Косовські протестувальники заявили, що не приберуть барикади, якщо Пантіча не буде звільнено.

"Він (Пантіч) має перебувати в слідчому ізоляторі, а не в поліційній дільниці, і тому ми попросили наших міжнародних партнерів перевезти його до відповідної установи", - заявив на пресконференції в Північній Митровиці міністр внутрішніх справ Косова Джелаль Свечля.

Агентство зазначає, що місія НАТО в Косово KFOR уже транспортував наземним транспортом дев’ятьох поліціянтів, які були хворі, але не змогли вийти з цього району після того, як дороги були заблоковані.

"Кожен запит, який було відхилено, пояснюється тим, що, як і в поточній ситуації, не було необхідних умов безпеки", - йдеться в письмовій заяві KFOR для Reuters.

Зазначається, що місія НАТО в Косово, KFOR, є єдиною силою, яка має гелікоптери. Косово не має гелікоптерів, тому для його найму потрібен дозвіл НАТО.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

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