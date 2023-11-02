"Кожен чоловік призовного віку має бути готовим, що його мобілізують", - командир роти ударних БПЛА Федоренко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Має бути рівність для всіх і кожного. Не має бути так, що хлопець з села, умовно кажучи, буде мобілізований, захищати батьківщину зі зброєю в руках, а той, хто має зв'язки, ніколи не буде служити на передовій. Свобода і демократія каже про те, що в нас є не лише права, про що всі звикли говорити, а обов'язки. Захищати свою батьківщину це обов'язок. Захищаючи батьківщину, ти захищаєш свою сім'ю, будинок та сусіда. Це потрібно розуміти", - розповів Федоренко.

За його словами, зараз немає випадків, коли, наступного дня після того, як мобілізували, людину відправляють до складу штурмових підрозділів на передову.

"Є центр загальної військової підготовки, де готують штурмовиків, піхотинців, людей за фаховими (артилеристи танкісти , пілоти БПЛА, оператори радіоелектронної розвідки тощо). Потрібні люди всіх професій. Тому замість того, щоб ховатися від повістки, потрібно вже сьогодні працювати над тим, щоб бути ефективним на фронті", - додав Федоренко.

Лише підготовлений військовий може виконати завдання, каже командир роти ударних БПЛА Федоренко.

"Підготовлени військовий може зберегти своє життя, побратима і наблизити нашу перемогу. Той, хто не буде працювати над собою, а пізніше опиниться у війську, не буде мати можливості захистити батьківщину і зберегти своє життя", - резюмував він.