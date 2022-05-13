"Країна варварів і мародерів": ОПУ про викрадення українського зерна Росією
Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав росіян мародерами через крадіжку зерна в Україні для продажу в Сирії й Лівані
Про він написав у твітері.
"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країна варварів і мародерів. Спочатку - викрадені лізингові літаки, потім - унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?", - зауважив Михайло Подоляк.
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