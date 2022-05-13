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Головна війна з Росією "Країна варварів і мародерів": ОПУ про викрадення українського зерна Росією

"Країна варварів і мародерів": ОПУ про викрадення українського зерна Росією

13 травня, 2022 п'ятниця
12:23
війна з Росією зерно вагон елеватор

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав росіян мародерами через крадіжку зерна в Україні для продажу в Сирії й Лівані

Про він написав у твітері.

"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країна варварів і мародерів. Спочатку - викрадені лізингові літаки, потім - унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?", - зауважив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк
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