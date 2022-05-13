Про він написав у твітері.

"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країна варварів і мародерів. Спочатку - викрадені лізингові літаки, потім - унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?", - зауважив Михайло Подоляк.

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