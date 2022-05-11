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Головна війна з Росією "Країна, яка купує вкрадене, є співучасником злочину": Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна

"Країна, яка купує вкрадене, є співучасником злочину": Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна

11 травня, 2022 середа
23:36
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Україна попередила країни-імпортери зерна, що запропоновані Росією партії цього товару можуть складатися з того, що російські військові викрали в українських аграріїв на окупованих територіях

Про це йдеться у коментарі на сайті МЗС України.

"Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках. Крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства. МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади. Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину", - йдеться у коментарі.

За даними уряду України, станом на 11 травня окупанти викрали щонайменше 400-500 тис. тонн зерна на понад $100 млн.

"Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію", - наголошує МЗС України.

МЗС також навело приклади документальних доказів, які підтверджують крадіжку Росією українського зерна:

  • розпорядження окупаційної "мерії" Бердянська № 10-п від 07.05.2022 щодо вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії;
  • пресреліз законодавчих зборів Красноярського краю РФ №379 (13593) від 27.04.2022 щодо рішення комітету у справах села та агропромислової політики "провести експропріацію врожаю" у фермерів на тимчасово окупованій Росією території Херсонської області. У документі голова комітету Владислав Зирянов озвучив наміри поширити такі дії на інші регіони України;
  • пропозиції міністерства сільського господарства Росії відкласти на 1 рік введення в дію федеральної державної інформаційної системи відстеження походження зерна та продуктів перероблення зерна.

"Запровадження ФДІС "Зерно", розробленої російським "Центром Агроаналітики", мало на меті встановлення контролю за використанням харчових ресурсів на території РФ, але у зв'язку з воєнною агресією Росії проти України, вже розроблена система стала небажаною для РФ з огляду на необхідність обліку незаконно вивезеного зерна з території України", - зазначає МЗС.

Також у міністерстві наголосили, що дії РФ порушують принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

"Злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду. Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях", - зазначає дипломатичне відомство.

МЗС України закликало світ посилити економічні санкції проти РФ для запобігання гуманітарній катастрофі та зажадало від країни-агресора припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти та не перешкоджати судноплавству.

"Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден. Закликаємо міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі", - йдеться у коментарі.

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Новини
МЗС України
зерно
окуповані території
продовольча криза
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