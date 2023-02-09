Країни НАТО надали Україні допомоги на близько $120 млрд, – Столтенберг
Союзники по НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії надали Україні військової, гуманітарної та фінансової допомоги на загальну суму близько 120 млрд доларів США
Про це, як повідомив сайт НАТО, генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у середу, 8 лютого.
Генеральний секретар зазначив, що відтоді, як Путін розпочав свою незаконну агресивну війну, союзники по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні – близько 120 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.
Він додав, що Сполучені Штати відіграють "незамінну роль", проте також активізувалися Європа та Канада, які надали більш ніж половину загальної допомоги, включаючи танки та сучасні системи протиповітряної оборони, прийнявши майже 5 мільйонів біженців з України, застосовуючи безпрецедентні санкції та відмову від постачань російського газу.
"Путін почав цю загарбницьку війну. І він може закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з України", – сказав Столтенберг. Він додав, що "Москва готується до нових наступів", тож союзники та партнери мають продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй для повернення території та перемоги як суверенної держави.
Столтенберг наголосив: якщо Путін переможе, це буде трагедією для України, "але це також буде небезпечно для всіх нас", оскільки надішле чіткий сигнал іншим авторитарним режимам, що вони можуть використовувати силу для досягнення своїх цілей. Зокрема, зазначив він, "Пекін уважно спостерігає й отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення".
- 30 січня Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України та послався на досвід інших країн, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.
- 1 лютого він зазначив, що важливою передумовою початку мирних перемовин із РФ є передача Україні зброї, за допомогою якої вона зможе захистити себе від окупантів
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