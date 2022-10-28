Край війні може моментально покласти коаліція країн зі США на чолі, - Чалий

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Коли путінський режим стане слабким, тоді світ буде сміливо йти далі. Світ не хоче, щоб їхні країни напряму вступали у війну. Вони гарно розуміють, що війна Росії проти України закінчиться за тиждень після того, як Україна вступить, і навіть не у НАТО, а до коаліції країн. Наприклад США - Велика Британія - Польща - Україна. Тиждень - й війни не буде", - підкреслив Чалий.

За словами дипломата, Україна має ЗСУ, а у партнерів є те, чого нашим ЗСУ не вистачає - це стратегічна авіація, точні ракети, ядерний компонент.

"Виборці країн-партнерів кажуть, що не можна втягувати у війну своїх громадян. Цій війні можна покласти край моментально, створивши коаліцію країн на чолі зі США. І Путін відступить моментально", - наголосив Чалий.