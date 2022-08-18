Військовик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Російське керівництво боїться слабкості. Влада РФ боїться показати своєму ж народові, що ця війна - гра на двох, що бомби можуть падати не лише на голови жителів Харкова, Києва чи Дніпра. Ракети можуть падати й на голови росіян. Кремль прагне уникнути цього за будь-яку ціну. А це означає, що бавовна у Криму є дуже корисною", - зазначив Трегубов.

Офіцер ЗСУ додав, що ми помилялися, що відповідь РФ на удари по її території чи окупованим землям буде жорсткою.

"В окупованому Криму щось постійно вибухає, а російська пропагандистська машина реагує так, наче нічого не відбувається. Це підтвердження того, що ми помилково вважали, що атака на територію, яку Росія вважає своєю, буде мати мало не ядерні наслідки. Натомість російська пропаганда переконує своє суспільство, що нічого не відбулося", - зауважив Віктор Трегубов.

9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району, на півострові почали евакуацію місцевих мешканців.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами.

Ввечері 16 серпня з'явились перші фото, які підтверджують, що детонація та пожежа майже закінчились і видно значні руйнування.

Боєприпаси перестали детонувати лише 17 серпня зранку.

17 серпня Головне управління розвідки МО України повідомило, що після вибухів у Криму загарбники терміново евакуюють авіатехніку вглиб півострова і в РФ.

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