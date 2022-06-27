Кремль може використати Калінінград як привід для наступу на країни Балтії, - міжнародний оглядач Брайлян

Таку думку він вислови в етері Еспресо.

"Я думаю, що Путін приїде у Гродно (місто на заході Білорусі біля кордону з Польщею та Литвою - ред.), бо для нього історія з Калінінградським коридором є відсиланням до данциґського коридору (або польський, ґданський коридор - термін, який використовували в період між світовими війнами на означення польської території, яка відокремила німецькі землі – ред.), який став приводом для Гітлера, щоб напасти на Польщу. Я розглядаю той сценарій, коли Кремль може використати Калінінград як привід, щоб напасти на країни Балтії" – зазначив міжнародний оглядач.

Єгор Брайлян зауважив, що недарма країни Балтії та Польща просять більшої військової присутності НАТО. І саме на території цих чотирьох держав НАТО у 2016 році створило, так звані, бойові групи, тобто військові з різних країн присутні у цих країнах.

"І саме тому для Путіна важливо показати, що він впливовий у цьому регіоні й поїздка у Гродно – сигнал Заходу, що я тут паную, а ви ніхто. А для Росії символізм – це все" – прокоментував оглядач - міжнародник.

Брайлян додав, що Калінінград за 80 років окупації росіяни перетворили у пустку.