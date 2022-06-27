Кремль може використати Калінінград як привід для наступу на країни Балтії, - міжнародний оглядач Брайлян
Єгор Брайлян, міжнародний оглядач вважає, що Путін приїде у Гродно, щоб показати, свій вплив на цей регіон; ця поїздка – сигнал Заходу, що я тут паную, а ви - ніхто
Таку думку він вислови в етері Еспресо.
"Я думаю, що Путін приїде у Гродно (місто на заході Білорусі біля кордону з Польщею та Литвою - ред.), бо для нього історія з Калінінградським коридором є відсиланням до данциґського коридору (або польський, ґданський коридор - термін, який використовували в період між світовими війнами на означення польської території, яка відокремила німецькі землі – ред.), який став приводом для Гітлера, щоб напасти на Польщу. Я розглядаю той сценарій, коли Кремль може використати Калінінград як привід, щоб напасти на країни Балтії" – зазначив міжнародний оглядач.
Єгор Брайлян зауважив, що недарма країни Балтії та Польща просять більшої військової присутності НАТО. І саме на території цих чотирьох держав НАТО у 2016 році створило, так звані, бойові групи, тобто військові з різних країн присутні у цих країнах.
"І саме тому для Путіна важливо показати, що він впливовий у цьому регіоні й поїздка у Гродно – сигнал Заходу, що я тут паную, а ви ніхто. А для Росії символізм – це все" – прокоментував оглядач - міжнародник.
Брайлян додав, що Калінінград за 80 років окупації росіяни перетворили у пустку.
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