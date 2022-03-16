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Кремль - це колективний Гітлер XXI сторіччя, - Резніков на засіданні Євроатлантичної Ради

16 березня, 2022 середа
23:23
війна з Росією Олексій Резніков

Зараз настав час сильних рішень, які сформують новий світовий порядок, заснований на праві, гуманізмі, правді та справедливості, де терористи й тирани не зможуть диктувати свою волю.

Про це сказав очільник оборонного відомства України Олексій Резніков, виступаючи на позачерговому засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони, - інформує Еспресо.TV.

"Після провалу тактики бліцкригу, кремль зі своїми генералами перейшли до тактики терору – з масовими вбивствами цивільних, руйнуваннями та жорстокістю. Запевняю вас, ця тактика так само зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку Україна заплатить", - заявив Резніков.

Він навів жахливі цифри втрат серед цивільного населення, спричинених варварськими способами ведення війни з боку Росії. "Наразі підтверджено, що за три тижні активної фази війни російські окупанти вже вбили 103 українські дитини, скалічили - понад 100, вбито близько 3000 мирних громадян".

Але насправді "мета Росії - знищити вільний світ, уособленням якого є НАТО та ЄС. Лише питання часу, коли Росія завдасть удару по нейтральній країні чи країні НАТО у Європі".

"Кремль - це колективний Гітлер XXI сторіччя. Це не метафора і не перебільшення", - заявив український міністр, звертаючись до членів Євроатлантичної Ради.

"Час слів, декларацій, виголошення намірів минув. Настав час дій. Зараз час сильних рішень, які сформують новий світовий порядок. Заснований на праві, гуманізмі, правді та справедливості. Де терористи і тирани не зможуть диктувати волю", - підсумував Олексій Резніков.

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військові злочини
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