"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"



"Ми зараз бачимо, яка жахлива кампанія спрямована на Україну, в тому числі й американськими ліволіберальними ЗМІ. Так звана якісна преса - New York Times, Washington Post - від них усіх же ж одне й те саме проросійське виття лунає, мовляв, Україна провалила наступ. А який може бути наступ без авіаційної підтримки? Так, ми їм співчуваємо, вони жертви агресії, але вони все одно не зможуть перемогти росіян, тож нумо вести переговори, погоджуватися на якісь територіальні поступки. Величезна кампанія спрямована на Україну синхронно: і російська пропаганда, і ліволіберальна в Америці. Тому що Москві необхідно затягти Україну в перемовини, поки вона не отримала нарешті вирішальний пакет зброї, який уже погоджено, - винищувачі F16", - вважає Піонтковський.

Політолог переконаний, що передача винищувачів F-16 Україні зможе кардинально змінити ситуації на полі бою на користь української армії.



"Скільки разів ми говорили про ці винищувачі, все було б добре, якби вони були пів року тому і було б добре, якби вони були зараз, проте є так, як є. Вони будуть за два-три місяці максимум. Москва до нестями боїться цього кроку, який зламає цю патову ситуацію, про яку казав Залужний у своїй знаменитій статті, і тому несамовито намагається затягти Україну до якоїсь подоби переговорів", - додав він.