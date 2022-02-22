"Кремль визнав свою агресію проти України": Резніков закликав світ відреагувати на визнання Росією "Л/ДНР"
Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни світу реагувати на визнання Росією "Л/ДНР" і запевнив у готовності України захистити свій суверенітет
Про це він написав у твітері.
"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" - Кремль визнав власну агресію проти України", - наголосив очільник Міноборрони.
Олексій Резніков запевнив, що країна зберігає впевненість і спокій, а також здатна захистити себе та свій суверенітет.
"Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?", - зауважив міністр.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
- Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.
- Німеччина пообіцяла жорстко відповісти на визнання Росією "Л/ДНР".
- РФ на Радбезі ООН заявила, що визнання "ЛДНР" не змінює Мінських угод і звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі.
- Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников заявив, що Росія визнає "Л/ДНР" у межах Донецької й Луганської областей.
- Грузія засудила рішення РФ визнати "Л/ДНР", а Франція планує накласти на Росію санкції.
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