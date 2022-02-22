"Кремль визнав свою агресію проти України": Резніков закликав світ відреагувати на визнання Росією "Л/ДНР"

Про це він написав у твітері.



"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" - Кремль визнав власну агресію проти України", - наголосив очільник Міноборрони.



Олексій Резніков запевнив, що країна зберігає впевненість і спокій, а також здатна захистити себе та свій суверенітет.



"Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?", - зауважив міністр.

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