Криза у Довженко-Центрі. Кінологиня йде з посади керівника
Сценаристам цього шоу треба обов‘язково видати якусь премію. Бабах за бабахом
Гіпнотизерка і кінологиня Юлія Каждан йде з посади в.о. гендиректорки Довженко-Центру.
Цитата з сайту Держкіно:
"Каждан пояснює своє рішення булінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять".
А отже Держкіно призначає нового в.о. і ним стає … па-пам - кінокритик Андрій Алферов.
Шах і мат, кіноспільното...
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Я не буду коментувати це рішення колеги. Він чудовий кінокритик, який, на жаль, робить вже не перший крок, щоб угробити свою репутацію. Мені справді шкода. Навіщо – не розумію.
Андрій – не менеджер. Звісно, і не кінолог (хоч мемів уникнуть), але не управлінець. Такі посади повинні займати культурні менеджери
Нагадаю, в Довженко-Центрі вже були вибори у 2021 році й на конкурсі виграла Олена Гончарук, яку всіма правдами та неправдами не призначили на посаду, лишивши у статусі в.о. А нині й взагалі відсторонили, почавши призначати то кінологиню, то ось.
Якщо облишити емоції та оцінювальні судження, то Андрій – не менеджер. Звісно, і не кінолог (хоч мемів уникнуть), але не управлінець. Такі посади повинні займати культурні менеджери. Якщо призначаються співачки, актори, митці, письменники, кінокритики — це практично завжди сумнівне рішення.
Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.
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