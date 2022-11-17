Про це він розповів в етері Еспресо.



"Насправді відбувається сутичка влади з громадянським суспільством, тому що "Довженко-центр" був першою інституцією, що почала постмайданні реформи, які спрямовані на демократизацію, прозорість, підзвітність громаді. І як не парадоксально, саме на цій інституції зараз влада ламає зуби. Нагадаю, що декілька інституцій здалися без бою: Держкіно, куди призначили Кудерчук, яка на конкурсі мала четвертий результат, також УКФ (Український культурний фонд – ред.), який торпедували з середини через фальсифіковані вибори наглядової ради і так далі. Тобто "Довженко-центр" був символом прозорих культурних інституцій. Відповідно, норовливих треба карати й влада хоче продемонструвати, що не можна чинити опір навіть найбезглуздішим її ідеям та призначенням", - прокоментував екскерівник "Довженко-центру".



Іван Козленко зауважив, що є ще і друга історія, у якій пані Кудерчук (очільниця Держкіно - ред.) взяла в оборот майно "Довженко-центру", а це велика територія та нерухомість, та погодила зараз все на приватизацію. Зрозуміло, що це є ласим шматочком, який вона вже знайшла кому передати, а зараз просто здійснює процедуру по розпилу цього майна.

Нагадаємо, наприкінці літа Державне агентство України з питань кіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Однак працівники Центру наголошували: "це де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно".

18 серпня МКІП ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно про збереження цілісності фільмофонду Центру. У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП, тому потрібна рада з цими установами. У заяві вони аргументували рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективним, тому його потрібно реорганізувати.

26 серпня профільний комітет Верховної Ради рекомендував негайно скасувати дію наказу про фактичне знищення Довженко-Центру.

В.о. директора Національного центру Олександра Довженка Олена Гончарук заявила про втрату Україною місця в Міжнародній федерації кіноархівів, якщо Центр реорганізують.

2 листопада Олену Гончарук відсторонили від посади після аудиту, замість неї ці обов’язки виконуватиме професійний кризовий менеджер Юлія Каждан.

10 листопада СБУ провела обшук у приміщеннях Довженко-Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи.

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