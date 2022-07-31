Круті "пташки" для контрнаступу: Порошенко передав Десантно-штурмовим військам безпілотну систему Poseidon

Про це він повідомив після зустрічі з бійцями, які відправляються на передову, повідомляє Європейська Солідарність.

Комплекс куплений за кошти волонтерів ГО "Справа Громад" та Фонду Порошенка.

Безпілотники H10 Poseidon Mk II мають дальність роботи до 150 км, висота – до 4 тис. м. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, пояснює п’ятий президент.

Як неодноразово наголошував Петро Порошенко, нинішня війна – це в першу чергу війна дронів та артилерії, і ЗСУ потребують великої кількості безпілотних апаратів.

"Це війна артилерії, РЕБу і ключове – дронів абсолютно нової якості. З високою кількістю годин, які вони перебувають в повітрі. З високою дальністю операцій до 150 км в інерційному режимі. З високою захищеністю проти дії засобів радіоелектронної боротьби ворога. З крутими камерами, які мають 40-кратний зум, круте "тепло", які є очима наших артилеристів, наших десантників, які зроблять контрнаступ набагато ефективнішим", – сказав Порошенко.

"Дуже круті "пташки", які потребують високого рівня професіоналізму. Довгі тижні, якщо не місяці ці хлопці-герої навчалися, і сьогодні є одними з найкращих в Україні операторами цих дронів. Вони зможуть постачати інформацію, яка буде одночасно не просто в командира батальйону, бригади, командувача, а вона буде в усій системі Збройних сил. Так ми побудували взаємодію і так воюють в Україні за стандартами НАТО в 21 столітті", – зазначив лідер Європейської Солідарності.

Порошенко говорить – бійці у захваті від новітньої техніки: "вони потребують більше дронів. Це залежить від нас. Як завжди ми даємо 50% вартості. Цей комплекс коштує більше 318 тис. євро".

"Об’єднаємося, робимо все, щоб відбувся контрнаступ. Контрнаступ – це єдине, що здатно зупинити росіян. Ми з вами маємо зробити все, щоб допомогти і наблизити перемогу, маємо зробити все, що від нас залежить для того, щоб бути пліч-о-пліч з нашими воїнами. Не можеш бути зараз в Збройних силах – допомагай армії. Не можеш допомагати – перерахуй гроші. Ці півтора місяці є визначальними. Ми маємо зробити, рвонути цю штангу і зробити все можливе для того, щоб українські воїни мали все, що необхідно", – резюмував Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. За сприяння естонського уряду вдалося у максимально стислі терміни реалізувати цей проект на суму понад 700 тис. євро.

Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний фонд з України. Тільки протягом останнього тижня в Україну надходить техніка для фронту на суму близько 5 млн доларів.

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери. Також Петро Порошенко повідомив про підготовку до постачання додатково 200 вантажівок для Збройних сил України та спеціальних танкових тягачів Oshkosh M1070, які здатні перевозити бронетехніку вагою у 65 т.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

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