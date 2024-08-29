Авіакатастофа у Броварах: до суду скерували обвинувальний акт щодо 5 посадовців ДСНС

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).

Також начальнику служби безпеки польотів цього ж загону інкримінували службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів, кажуть правоохоронці.

Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею. При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.

В Офісі генпрокурора зазначили, що внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей та 31 отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих - 13 дітей.

Про авіакатастрофу у Броварах

18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Тоді низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах.

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах.

У листопаді того ж року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи.