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Богуслаєву продовжили арешт ще на два місяці

20 лютого, 2024 вiвторок
01:50
Кримінал В’ячеслав Богуслаєв

У Києві Солом'янський районний суд продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву на два місяці

Про це повідомляє "Суспільне".

Відповідний вердикт був ухвалений судом у столиці 19 лютого. За словами адвоката Руслана Волинця у бесіді з журналістами, запобіжний захід продовжено до 18 квітня.

Захисник підсудного додав, що буде подана апеляція.

"У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться", - каже Волинець.

Серед ризиків, які під час засідання називав прокурор, були можливість фігуранта переховуватися, перешкоджати слідству та здійснювати вплив на свідків, а також знищення та приховування доказів.

Що передувало

У жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.

4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР", а в кінці березня продовжили арешт до 27 травня.

10 травня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, в якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією. Адвокат Богуслаєва пояснив прохання клієнта обміняти його в Росію "станом здоров'я". 

Згодом суд відхилив апеляцію Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня. 

Солом’янський районний суд Києва 30 листопада продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву.

Теги:
Україна
Мотор Січ
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