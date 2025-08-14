ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону завершили розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини", – йдеться в матеріалі.

Після ознайомлення з матеріалами стороною захисту їх передадуть до суду.

"Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону", – додають у ДБР.

Коментар ЦПК

Центр протидії корупції озвучив позицію щодо розслідування Бюро, назвавши слідство на 100% упередженим та політично вмотивованим.

"Це переслідування Віталія за обґрунтовану та аргументовану критику політичної верхівки. Яка робить грубі помилки в найважливіший для існування країни період", – заявляє Центр.

Там також додають, що був здійснений тиск на командира Шабуніна для отримання "потрібних" доказів, Шабуніна обговорювали на Ставці, а обшуки проводили без санкції суду.

"А ще ДБР писало про нібито незаконне використання Віталієм 20-річної автівки. Цей чутливий наратив підхоплювали різноманітні помийки… Додамо, що захисники Віталія зафіксували численні процесуальні порушення з боку ДБР під час проведення розслідування", – підкреслює ЦПК.