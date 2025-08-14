ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
ДБР 14 серпня оголосило про завершення слідства у справі Віталія Шабуніна, яке у ЦПК назвали політично вмотивованим
Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Працівники ДБР за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону завершили розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини", – йдеться в матеріалі.
Після ознайомлення з матеріалами стороною захисту їх передадуть до суду.
"Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону", – додають у ДБР.
Коментар ЦПК
Центр протидії корупції озвучив позицію щодо розслідування Бюро, назвавши слідство на 100% упередженим та політично вмотивованим.
"Це переслідування Віталія за обґрунтовану та аргументовану критику політичної верхівки. Яка робить грубі помилки в найважливіший для існування країни період", – заявляє Центр.
Там також додають, що був здійснений тиск на командира Шабуніна для отримання "потрібних" доказів, Шабуніна обговорювали на Ставці, а обшуки проводили без санкції суду.
"А ще ДБР писало про нібито незаконне використання Віталієм 20-річної автівки. Цей чутливий наратив підхоплювали різноманітні помийки… Додамо, що захисники Віталія зафіксували численні процесуальні порушення з боку ДБР під час проведення розслідування", – підкреслює ЦПК.
Справа Шабуніна: що відомо
У лютому голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.
11 липня слідчі ДБР провели у нього обшуки за місцем проходження служби в Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де проживають його дружина та двоє дітей. Згодом ДБР оголосило Шабуніну про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.
Водночас у Центрі вважають: декілька днів тому Шабуніна спеціально перевели подалі від Києва та Харкова, аби адвокати не змогли вчасно приїхати на місце обшуку.
"Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака", – заявляє ЦПК.
15 липня у Печерському суді міста Києва відбулося засідання суду в справі Віталія Шабуніна, де йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Сам антикорупційний активіст заявив, що кримінальне переслідування проти нього не пов’язане з порушенням наказу чи незаконним відрядженням до НАЗК.
17 липня адвокати Шабуніна подали заяву в СБУ з вимогою розслідувати розголошення даних про його місце служби, яке прокурори оголосили публічно в суді.
Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня приїхали на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру. ДБР підтвердило інформацію.
