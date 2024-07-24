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Ексвійськового й колишню медпрацівницю на Дніпропетровщині викрили на підробці документів про догляд для незаконного звільнення військових

Дар'я Куркіна
24 липня, 2024 середа
14:54
Кримінал

Колишній військовий та працівниця комунального підприємства Камʼянської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" на Дніпропетровщині за 80 тис. грн підробляли документи про догляд за родичами для військових, аби тих звільнити зі служби

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

Зазначено, що виготовлення одного фіктивного документа коштувало 80 тис. грн.

Згідно із слідством, фігурантами виявилися колишній військовий та його дружина - співробітниця "Центру первинної медико-санітарної допомоги №3".

"Вони налагодили схему оформлення мобілізованим на військову службу сфальсифікованих медичних довідок про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які потребують догляду. Вони є підставою для звільнення зі служби", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Вказано, що підозрювані надрукували близько 150 фіктивних довідок про нагляд. Їхніми послугами скористалися 18 мобілізованих, 12 з яких звільнили з військової служби. Водночас чоловіки отримали виплати при звільненні зі служби на загальну суму близько 500 тис. грн, передбачені законом.

"Їм інкриміновано підроблення документів та пособництво в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України)", - підкреслюють в Офісі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Водночас підозру отримали 12 військовослужбовців, які скористались послугами фігурантів, - в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів та шахрайському заволодінні бюджетними коштами.

Ще 6 оголосили підозру у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та в замаху на шахрайське заволодіння державними коштами.

"П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі", - додають у ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 9 липня військовослужбовцю та директору одного з благодійних фондів, які за гроші переправляли за кордон військовозобов’язаних чоловіків під виглядом волонтерів, ДБР повідомило про підозру.
Теги:
Україна
військові
мобілізація
Дніпропетровщина
Війна з Росією
ДБР
Офіс генпрокурора
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