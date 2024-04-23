Нацгвардійця, який застрелив 5 людей на Південмаші, засудили до довічного
Суд у Дніпрі засудив до довічного позбавлення волі військового, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі, у результаті якої 5 чоловік загинуло, ще 5 отримали поранення
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Як зазначили у ДБР, чоловік визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.
У ході слідства було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовими та декілька разів був свідком сварок, про які доповідав керівництву, через й мав негативне ставлення від побратимів.
"Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей", - йдеться у повідомленні.
Розправившись із кривдниками, чоловік взяв автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.
Згідно з результатами десятків експертиз, у тому числі стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи, солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.
Суд визнав його винним у:
- незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);
порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що
- спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);
- дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);
викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);
- порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);
- закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);
- умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).
За рішенням суд, чоловік отримав покарання у вигляді довічного ув'язнення та був зобов'язаний відшкодувати витрати родичів загиблих на цивільні позови.
Що відомо про розстріл людей на Південмаші
27 січня 2022 року на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
Потім нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій, однак пізніше відмовився від попередніх свідчень.
Згодом Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових.
ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії. А також повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу.
Своєю чергою, МВС створило спеціальну слідчу комісію для встановлення причин розстрілу.
У лютому того ж року слідча комісія знайшла порушення у військовій частині Нацгвардії у Дніпрі на заводі Південмаш, де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі та працівників.
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