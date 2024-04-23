Нацгвардійця, який застрелив 5 людей на Південмаші, засудили до довічного

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, чоловік визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

У ході слідства було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовими та декілька разів був свідком сварок, про які доповідав керівництву, через й мав негативне ставлення від побратимів.

"Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей", - йдеться у повідомленні.

Розправившись із кривдниками, чоловік взяв автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

Згідно з результатами десятків експертиз, у тому числі стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи, солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.