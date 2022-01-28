Розстріл військових у Дніпрі: МВС створило спеціальну слідчу комісію
У МВС створили спеціальну слідчу комісію для встановлення причин розстрілу нацгвардійцем військових у Дніпрі
Про це у етері ТСН заявив очільник МВС Денис Монастирський, передає Департамент комунікації МВС.
"З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому", - розповів міністр.
Він повідомив, що за висновками комісії ухвалять кадрові рішення щодо тих, хто був причетний "до допущення цієї ситуації".
Слідча комісія має надати пропозиції щодо необхідних змін у проходженні строкової служби в Нацгвардії та ДПСУ.
Очільник МВС також висловив співчуття сім'ям загиблих військових.
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