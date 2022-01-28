Лебідь став тимчасовим командувачем Нацгвардії замість Балана
Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя тимчасовим командувачем Нацгвардії
Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.
"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", - зазначено в документі.
Указом №34/2022 Володимир Зеленський звільнив Миколу Балана з посади командувача Нацгвардї.
- Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
- Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.
- ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
- Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі.
- Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. А командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.
- Очільник МВС Денис Монастирський запропонував призначити Юрія Лебедя командувачм Нацгвардії.
- Юрій Лебідь став тимчасовим командувачем Нацгвардії.
- МВС створило спеціальну слідчу комісію.
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