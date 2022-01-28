Лебідь став тимчасовим командувачем Нацгвардії замість Балана

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.



"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України", - зазначено в документі.



Указом №34/2022 Володимир Зеленський звільнив Миколу Балана з посади командувача Нацгвардї.

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