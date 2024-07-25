Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену

Про це поінформувала пресслужба Київської міської прокуратури.

"За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі вказана особа обіймає посаду в.о. начальника Київського метрополітену. Йдеться про Віктора Вигівського.

Суд заборонив підозрюваному спілкуватися зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Запобіжний захід обрали до 23 вересня.

Також запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрали начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен".

Реакція КМДА

У пресслужбі КМДА заявили, що цілодобовий домашній арешт для Вигівського ускладнює процес керування столичною підземкою, а запобіжний захід для начальника служби колії, тунельних споруд і будівель гальмує процес відновлення ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Закриття метро у Києві: що відомо

У Києві 8 грудня 2023 року припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

У січні 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, Максим Шкіль заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

У червні повідомлялося, що у столиці України триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська": рух поїздів на ділянці планують поновити на початку осені.

У вівторок, 23 липня, начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену повідомили підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська".