Кличко розповів, на якому етапі перебуває ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Вказано, що зараз будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, II та III ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Завдяки цьому вдалося зупинити проникнення води в конструкції. Наразі триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань.

Разом з тим, було проведено обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по I колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Після завершення всіх експертиз буде оприлюднений звіт про його стан.

"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кличко заявив, що вдалось встановити, що аварійна ситуація на перегінному тунелі виникла через недотримання технології під час будівництва 15 років тому.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.