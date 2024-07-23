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Головна Кримінал Посадовцям Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці

Посадовцям Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці

23 липня, 2024 вiвторок
16:27
Кримінал демонтаж тунелю Деміївська

Начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру Київського метрополітену повідомлено підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська"

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Столичним посадовцям інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень - сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на зазначеному відрізку. 

"В ході досудового розслідування слідчими та прокурорами проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій - проведено пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також екпертизи металів, речовин та сплавів", - йдеться у повідомленні. 

За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

Через закриття станцій метро  та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

Зазначимо, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" та його фінансування ще тривають.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад. 

Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців  КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював  човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада", яка є підрядником і виконує підготовчі роботи Максим Шкіль, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

25 червня повідомлялося, що у столиці України триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська": рух поїздів на ділянці планують поновити на початку осені.

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Офіс генпрокурора
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